Državljanin Srbije (28) uhapšen je u Njemačkoj zbog sumnje da je radikalan i da je u toj zemlji planirao teroristički napad, javili su njemački mediji.

Ilustracija / 24sata.info

Osumnjičeni je održavao kontakte sa jednom mrežom "islamista", a moguće je da je po uzoru na teroristu Anisa Amrija želio da kamionom uleti u masu i usmrti veći broj ljudi, piše "Bild".



On je sve do prije nekoliko sedmica bio u zatvoru, ali se po izlasku na slobodu kod nadležnih istražnih organa odmah pojavila sumnja da bi mogao da planira napade zbog čega je označen kao "opasan".



Uhapšeni je trenutno u pritvoru, gdje čeka deportaciju.



On može da se žali na sudsku odluku o deportaciji jer više godina zajedno sa porodicom živi u Njemačkoj. Iz policije navode da za deportaciju nema smetnji, jer osumnjičeni ilegalno boravi u Njemačkoj.

(SRNA)