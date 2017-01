Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas otvorio je danas ambasadu Palestine u Vatikanu.

Foto: AA

Ceremoniji otvaranja ambasade u ulici Porta Angelika, osim palestinskog predsjednika Abbasa prisustvovao je i zamjenik državnog sekretara Vatikana, nadbiskup Angelo Becciu.



Abbas je u svom obraćanju istakao kako se sastao i sa papom Franjom.



"Nadam se da će i druge zemlje slijediti primjer Vatikana i priznati državu Palestinu", rekao je Abbas.



Palestinski predsjednik je prokomentarisao i navode o odluci novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, da se ambasada SAD-a iz Tel Aviva premjesti u Jerusalem.



"Ako dođe do takve odluke, to neće doprinijeti miru. Nadamo se da do toga neće doći", rekao je Abbas.



Vatikan je Palestinu priznao 2005. godine.





(AA)