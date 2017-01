Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas u Istanbulu da je Turska do sada uspješno riješila mnoge teške ispite, pa će i trenutna pitanja u njenoj ekonomiji biti riješena u veoma kratkom roku.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Erdogan je govorio na ceremoniji otvaranja nove zgrade Istanbulske berze, organizovanoj u povodu godišnjice osnivanja berze, a tom prilikom se osvrnuo na aktuelna dešavanja.



"Svim srcem vjerujem da će Turska, koja je prošla mnoge teške ispite, veoma brzo nadvladati i današnje nedaće u svojoj ekonomiji", rekao je Erdogan napominjući kako su neprijatelji njegove zemlje u posljednje vrijeme kao oružje koristili vrijednost nacionalne valute, pokušavajući tako nanijeti štetu Turskoj.



"Što se mi snažnije opiremo to oni snažnije napadaju. Posljednjih dana su nas napali koristeći vrijednost valute kao oružje, ali samo neka napadnu. Mi proizvodimo alternative i nastavićemo s tim", poručio je Erdogan.



Govoreći o ustavnim promjenama Erdogan je istakao kako će one imati doping efekat na Tursku.



"Stupanje na snagu ustavnih promjena koje su trenutno predmet parlamentarnih procedura imaće doping efekat na našu zemlju. Uz Božiju pomoć niko neće moći stajati pred usponom nove Turske", rekao je Erdogan.



Kazao je kako će investitori koji u Tursku ulože dva miliona dolara imati pravo na državljanstvo Turske.



"Onaj ko u našu zemlju dođe sa investicijom vrijednom dva miliona dolara dobit će mogućnost državljanstva. To su bitni koraci. Ali to ima i svoje rizike. Zašto? Poznato je da ima i onih koji se protive tome, ali naše namjere su drugačije. Želimo da jednu globalnu strukturu okupimo kroz model globalnog državljanstva, sa centrom u našoj zemlji. Taj korak moramo napraviti", poručio je Erdogan.



Erdogan je istakao kako je jasno da je potrebno biti brži i odlučniji u pravljenju koraka za rješavanje aktuelnih pitanja u oblasti ekonomije.





(AA)