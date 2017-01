Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas upozorio je u subotu da bi mir mogao biti narušen ukoliko dolazeća Trumpova administracija nastavi raditi na planovima koji imaju za cilj preseliti američku ambasade iz Tel Aviva u Jerusalem, prenosi AP.

Abbas je dao izjavu nakon dok je inaugurirao palestinsku ambasadu pri Svetoj stolici naknon audijencije kod pape Franje.



Abbas je kazao kako je samo čuo prijedlog novoizabranog američkog predsjednika da se preseli ambasada u Jeruzalem, te da ne može službeno komentarisati dok se to i ako se desi.



-Ako je odlučeno da se preseli ambasada u Jeruzalem, to neće doprinijeti miru, a mi se nadamo da se to neće desiti - dodao je.



Palestinci se snažno protive ovom potezu, naglašavajući da će to uništiti bilo koju nadu za pregovore o mirovnom sporazumu između Izraela i Palestine, te da će razbjesniti regiju potkopavajući muslimanska i kršćanska prava na sveti grad.



Trump još uvijek nije iznio jasnu politiku o Bliskom istoku, ali je signalizirao da će imati više razumijevanja prema izraelskoj tvrdolinijaškoj desnici, nego što su to imale prethodne administracije. On je također obećao da će preseliti američku ambasadu.



Abbas se obratio Trumpu upozoravajući ga na rizike koje bi izazvalo prebacivanje ambasade i zatražio od njega da ponovo razmisli o tome, te je u isto vrijeme izrazio zabrinutost arapskim i čelnicima drugih zemlja, kazao je ministar vanjskih poslova Riyad Malki.



Vatikan je dugo tražio međunarodno garantovan status Jerusalema koji bi štitio njegov sveti karakter. Bilo je nejasno da li je Vatikan želio preći preko tog pitanja navođenjem Jerusalema u naknadnom saopštenju za javnost.



(FENA)