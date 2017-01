Norveški masovni ubica Anders Behring Breivik, koji je ubio 77 ljudi u masakru izvedenom bombama i vatrenim oružjem u 2011., poručio je sudu u četvrtak da mu je izolacija u zatvoru naškodila, izazivajući njegovu dodatnu radikalizaciju.

Anders Behring Breivik

Tridesetsedmogodišnji desničarski ekstremista, koji se drži u samici otkako je osuđen u 2012. na 21 godinu zatvora, staloženo je govorio u sudnici pred tročlanim sudskim vijećem i objasnio je da je bio prisiljavan da se skine do gole kože pred zatvorskim zvaničnicima i do pet puta na dan.



Odjeven u tamno odijelo s kravatom, hladnokrvni Breivik govorio je mirno bez emocija, navodeći d se slaže s pravnim zastupnicima vlade koji su upozorili da je samoproklamovani neonacista postao radikalniji u zatvoru.



- Naškodila mi je izolacija a radikalizacija je bila posljedica toga. Nemam nimalo fizičkih šteta ali psihički sam pretrpio teške štete - kazao je.



Breivik je govorio trećeg dana sudskog razmatranja vladine žalbe protiv njegove tvrdnje da izolacija u zatvoru krši njegova ljudska prava.



Prošle je godine Breivik tužio vladu, tvrdeći da njegovo držanje u samici, česte pretrage do gola, kao i držanje u lisicama u ranim fazama njegovog zatočenja krše njegova ljudska prava.



U iznenadnoj odluci, Oblasni sud u Oslu u aprilu je podržao njegove navode, ustanovljavajući da je izolacija nečovječna i degradirajuća, da krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, i naredio je vladi da plati sudske troškove.



Sud je, međutim, odbacio Breivikovu tvrdnju da mu je pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života prekršeno ograničavanjem kontakata s drugim desničarskim ekstremistima, u odluci na koju je Breivik uložio žalbu.



Vlada tvrdi da je Breivik opasan i da mora ostati izoliran od ostalih zatvorenika u zatvoru visoke sigurnosti u Skienu, gdje se također vodi apelacioni proces.



Govoreći prije Breivikovog obraćanja sudu, njegov advokat Oystein Storrvik izjavio je da je kontrola njegovih komunikacija s vanjskim svijetom ravna "flagrantnom kršenju ljudskih prava", tvrdeći da česta cenzura pisama i dugi periodi razmatranja znače da Breivik ne može održavati redovnu komunikaciju s ljudima van zatvorskog sistema.



Šest dana je rezervirano za ročišta Žalbenog suda u improviziranoj sudnici u gimnastičkoj dvorani zatvora u Skienu, 135 kilometara jugozapadno od prijestonice, Osla.





