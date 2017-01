Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump je na prvoj konferenciji za novinare u New Yorku danas govorio o navodnim kompromitirajućim dokumentima o povezanosti Rusije i Trumpa kao i o umiješanosti Moskve u posljednje američke predsjedničke izbore, napominjući kako iza hakovanja stoji Rusija, ali i drugi pojedinci i zemlje, javlja Anadolu Agency (AA).

"Sramota je da su informacije procurile. Sve su to laži, nije se desilo tako nešto, a to su objavili naši protivnici. To su bolesnici, oni su smislili takve gluposti. To je potpuna sramota", rekao je Trump.



Zahvalio se medijima koji nisu objavljivali te, kako je kazao, "gluposti koje su objavile možda obavještajne agencije".



Na pitanje u vezi sa skandalom oko navodnog hakovanja, Trump je istakao kako misli da je to Rusija.



"Kada smo kod teme hakovanja. Mislim da iza toga stoji Rusija. Ali u tome su učestvovali i drugi pojedinci i zemlje. Imamo 22 miliona imena, bila je tu i Kina. Mnogi nas hakiraju. Okupili smo tim najvećih stručnjaka koji će sve to spriječiti", rekao je Trump.



Na pitanje o njegovom odnosu sa Rusijom i liderom te zemlje Vladimirom Putinom, naglasio je da "ukoliko se Putinu sviđa Trump, onda je to prednost, a nikako mana".



Jedno od pitanja novinara se odnosilo i na sve češće optužbe da mu je kabinet pun ljudi u sukobu interesa.



"Imamo jedan od najboljih kabineta predsjednika, svi nam to govore. Želim dovesti najbolje moguće ljude. Naši trgovinski sporazumi su katastrofa, dnevno gubimo stotine milijardi dolara u trgovini s Kinom, Japanom, Meksikom. Trebaju nam pametni i uspješni ljudi i ja sam ih doveo", rekao je Trump.



Podsjetio je na ranije izjave u kojima je obećao otvaranja novih radnih mjesta.



"Rekao sam da ću omogućiti brojne poslove i to ću i uraditi. Već to radim. Bit će ovo pokret kakav svijet još nije vidio, a još manje očekivao", kazao je Trump.

(AA)