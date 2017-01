Barack Obama je u svom oproštajnom predsjedničkom govoru pozvao Amerikance da se zauzmu za američke vrijednosti i odbace diskriminaciju dok zemlju preuzima njegov nasljednik, republikanac Donald Trump.

Barack Obama / 24sata.info

U emocionalnom govoru u kojem je zahvalio svojoj obitelji i proglasio svoje vrijeme dok je bio predsjednik SAD-a kao najveću čast u svom životu, Obama je apelirao na okupljene da prihvate njegovu viziju napretka te istovremeno odbace neke od politika koje je Trump promovirao tijekom predsjedničke kampanje za Bijelu kuću.



Moramo se čuvati od slabljenja naših vrijednosti



"Jednako kao što kao građani moramo ostati na oprezu od vanjske agresije, tako se moramo čuvati od slabljenja vrijednosti koje čine ono što jesmo", rekao je Obama pred mnoštvom od oko 18.000 ljudi u svom rodnom gradu Chicagu, gdje je proslavio svoju povijesnu izbornu pobjedu 2008. kao prvi afroamerički predsjednik SAD-a.



Trump, koji će preuzeti ured 20. siječnja, predložio je, između ostalog, da SAD zabrani ulazak muslimanima u zemlju, gradnju zida na granici s Meksikom, ukidanje Pariškog dogovora o klimatskim promjenama te ukidanje Obaminog zakona o zdravstvenoj reformi.



Pomirljiviji ton s Trumpom



Obama se jasno usprotivio takvim stajalištima tijekom vatrenih govora u sklopu predsjedničke kampanje u kojoj je podržavao demokratsku kandidatkinju Hillary Clinton, no nakon završetka izbora postigao je pomirljiviji ton s Trumpom. U svom oproštajnom govoru dao je do znanja da se njegova stajališta nisu promijenila.



"Odbijam diskriminaciju protiv američkih muslimana", rekao je, što je popraćeno pljeskom publike.



"Ako netko može iznijeti plan koji je bolji od poboljšanja koja smo napravili za naš sustav zdravstvene zaštite, a koji pokriva što više ljudi po što manjim troškovima, javno ću to poduprijeti", rekao je. Trump je, naime, apelirao na Kongres u kojem većinu ima Republikanska stranka, da odmah ukine zakon.



Ispravljanje rasnih nepravdi je bio nemoguć cilj



Obama je u svom govoru priznao da je ispravljanje povijesnih nepravdi - rasnih podjela bio nemoguć cilj.



"Nakon mojeg izbora, bilo je priče o post-rasnoj Americi. Takva vizija, koliko god bila dobronamjerna, nikada nije bila realna. Rasa je i dalje ostala moćno sredstvo podjele u našem društvu", ustvrdio je.



Obama je naglasio da želi Trumpu dati jednak prostor koji je njemu dao prethodnik, republikanski predsjednik George W. Bush tako što se nakon napuštanja ureda nije eksponirao u javnosti, prenosi Index.



Obaminom govoru prisustvovali su prva dama Michelle Obama, potpredsjednik Joe Biden, njegova žena Jill Biden te mnogi od sadašnjeg i bivšeg osoblja Bijele kuće te onih koji su sudjelovali u kampanji.





(24sata.info)