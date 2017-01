Nekoliko desetina umrlih, smrznute rijeke, otkazani letovi i saobraćajne nesreće samo su neke od posljedica ekstremno niskih temperatura i loših vremenskih uslova koji su potpuno okovali Evropu.

Ledeni talas, koji od prošle sedmice steže Evropu, odnio je 62 života, najveći broj u Poljskoj.



Najugroženiji su migranti, beskućnici i stariji, javila je agencija AP.



Policija u Rumuniji, koja je među zemljama koje su najteže pogođene nevremenom, zabranile su plovidbu zaleđenim Dunavom. Zabrana plovidbe na snazi je u Srbiji i Hrvatskoj.



Vlasti u Beogradu zabranile su plovidbu rijekom Savom zbog leda i veoma niskih temperatura, koje su odnijele još dva života na jugu zemlje.



Najmanje osmero ljudi umrlo je kada su temperature ispod nule i obilan snijeg pogodili Balkan, a desetine hiljada zapeli su u zabitim predjelima bez grijanja na temperaturama koje su dosezale -20 stepeni Celzijusa.



U selu Duga Poljana kraj Gadžinog Hana su pronađena tijela oca i sina, starih 88 i 64 godine. Prema nezvaničnim informacijama, smrznuta tijela oca i sina pronašao je vozač koji mještanima tog kraja dostavlja hljeb. Pretpostavlja se da je sin krenuo do toaleta u dvorištu kuće kada mu je pozlilo. Otac je pokušao da ga spasi i uvuče u kuću tako što mu je oko struka obmotao konopac.



Najmanje troje ljudi preminulo je u posljednja tri dana u Makedoniji, gdje se temperature spuštaju i do minus 20 stepeni. Jedan beskućnik pronađen je mrtav u glavnom gradu Skoplju, dok je muškarac od 60 godina preminuo ispred svoje kuće u mjestu Srtumica, a tijelo žene (80) pronađeno je u jednoj kući na istoku zemlje.



Makedonske vlasti apelovale su na beskućnike da potraže pomoć u skloništima i lokalnim školama koje su otvorene zbog hladnoće.



Hladni talas zahvatio je i Albaniju, a procijenjuje se da je najmanje šest osoba umrlo do hladnoće. Jedan beskućnik pronađen je u gradu Korča na jugoistoku zemlje, dok se pet ljudi smrzlo u ledenoj vodi.



Zvaničnici na grčkom ostrvu Lezbos saopštili su, poslije brojnih kritika organizacija za zaštitu ljudskih prava, da će prebaciti oko 250 migranata koji su bili smješteni u šatorima, u hotele zbog veoma niskih temperatura.



Zbog snijega su otkazani letovi u Solunu, dok je u nekim dijelovima Grčke proglašeno vanredno stanje. Snijeg je pokrio Akropolj u Atini, a većina škola je zatvorena, Gradske vlasti otvorile su 10 skloništa za beskućnike.



Troje ljudi je poginulo, a 22 povrijeđeno kada se pod težinom snijega srušila nadstrešnica jedne džamije u Istanbulu, prenosi Beta.



Najmanje 20 ljudi umrlo je od hladnoće u Poljskoj, a zbog visokog stepena zagađenja zraka zbog magle i smoga, zatvorene su škole i obdaništa na jugu zemlje.





