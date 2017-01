Norveški masovni ubica Anders Behring Breivik uputio je neonacistički pozdrav dok je ulazio u sudnicu u zatvoru visoke sigurnosti u kojoj su suci razmatrali da li je njegovo držanje u samici nehumano.

Anders Behring Breivik

Odjeven u tamno odijelo, Breivik, koji je zapustio bradu, kratko je gledao u novinare dok je uputio pozdrav ali nije im se obratio.



Sudac Oystein Hermansen zatražio je od Breivika da ne ponavlja pozdrav, rekavši da to vrijeđa dostojanstvo suda.



- To također vrijeđa slučaj kojim se ovdje bavimo, pa tražim od vas da ne ponovite to - kazao je Hermansen, odbacujući pokušaje Breivika da brani svoju akciju.



Trideset sedmogodišnji ekstremist, koji je ubio 77 ljudi u masakru počinjenom bombama i vatrenim oružjem, tužio je vladu u prošloj godini, navodeći da su njegovo držanje u samici, česti pretresi i činjenica da mu se često stavljaju lisice tokom ranih faza njegovog zatočenja krše njegova ljudska prava.



Pravni zastupnici vlade tvrde, međutim, da on uživa bolje zatvorske uslove od nekih zatvorenika u Norveškoj.



Vlada je uložila žalbu na iznenađujuću odluku iz aprila prošle godine Oblasnog suda u Oslu koji je potvrdio Breivikove navode da njegova izolacija u zatvoru maksimalne sigurnosti Skien krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, prenosi AP.





(FENA)