Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump imenovat će svog zeta Jareda Kushnera na položaj višeg predsjednikovog savjetnika, objavili su u ponedjeljak mediji, upozoravajući da bi se to moglo pokazati upitnim izborom zbog mogućih optužbi za nepotizam.

Donald Trump / 24sata.info

Imenovanje Kushnera nije neočekivano, ali nije se znalo koju će službenu ulogu dobiti.



Poput Trumpa, Kushner je također njujorški biznismen na tržištu nekretnina i s razgranatom mrežom poslovnih odnosa, što bi moglo predstavljati potencijalni sukob interesa.



Kushner, koji se 2009. oženio najstarijom Trumpovom kćeri Ivankom, pomogao je republikanskoj pobjedi Trumpa nad demokratkinjom Hillary Clinton na predsjedničkim izborima 8. novembra.



Također predvodi porodičnu građevinsku kompaniju Kushner Companies, a taj 35-godišnjak je i izdavač magazina New York Observer kojeg je stekao kao 25-godišnjak.



Za sada nije jasno kako će na to imenovanje utjecati savezni zakon protiv nepotizma koji predsjedniku zabranjuje zapošljavanje članova porodice u njegovoj administraciji.



Vođa demokrata u Senatu Chuck Schumer danas je izrazio protivljenje prijedlogu da se ove sedmice raspravlja o sedam osoba koje je Trump predložio za svoj kabinet, prenosi Hina.



"Nagurati sva ta saslušanja u jedan ili dva dana, tjerati članove da trče od jednog do drugog odbora, nema smisla. Jedino što je pošteno jest da svaki od imenovanih bude podvrgnut temeljitoj provjeri", kazao je Schumer.



(Avaz)