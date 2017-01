Njemački tužilac Christoph Kumpa saopštio je u ponedjeljak da je istraga zatvorena te da nema indikacija da je bilo ko drugi osim kopilota Andreasa Lubitza bio umiješan u namjerno obaranje aviona.

Istraga o padu aviona njemačke niskobudžetne kompanije Germanwings, koji se 2015. godine srušio u fancuskim Alpama, završena je gotovo dvije godine nakon nesreće u kojoj je poginulo 150 putnika i članova posade, potvrdili su njemački istražitelji, prenosi Anadolu Agency (AA)



Njemački tužilac Christoph Kumpa saopštio je u ponedjeljak da je istraga zatvorena te da nema indikacija da je bilo ko drugi osim kopilota Andreasa Lubitza bio umiješan u namjerno obaranje aviona.



Lubitz se 24. marta 2015. godine zaključao u pilotskoj kabini Germanwingsa te namjerno srušio letjelicu.



Tužioci iz Dusseldorfa izvijestili su ranije da su u domu Lubitza pronašli medicinsku dokumentaciju koja sugeriše da je "bio bolestan te da je primao odgovarajuću medicinsku pomoć". Kasnije je potvrđeno da je njemački kopilot patio od depresije, ali da je to krio od svog poslodavca.



Avion Germanwingsa Airbus A320 srušio se blizu mjesta Barcelonette u 10:52 sati po lokalnom vremenu, saobraćajući na liniji od Barcelone do Dusseldorfa. U avionu je bilo 150 osoba, od toga 144 putnika i šest članova posade.



Pad aviona Germanwingsa jedan je od najtragičnijih događaja koji su se ikada desili u historiji njemačke avijacije i prvi pad aviona Germanwingsa od 2002. godine kada je kompanija osnovana.



Bila je to također i prva nesreća na francuskom tlu od 25. jula 2000. godine kada je avion Air France Concorde udario u hotel u Gonosseu, kratko nakon polijetanja sa aerodroma u Parizu.



Francuske vlasti su provodile odvojenu istragu o uzroku nesreće.





(AA)