Sirijski predsjednik Bašar al Asad ocijenio je u nedjelju da je oslobađanje Alepa "kritičan trenutak" u sukobu što je izbio 2011. te da se njegov režim "nalazi na putu prema pobjedi", u rijetkom razgovoru za tri francuske medija.

Bashar al-Assad / 24SATA.INFO

Nakon godina žestokih borba, sirijski režim je 22. decembra objavio da je u cijelosti oslobodio Alep, drugi po važnosti grad u zemlji, kojega je istočni dio bio uporište pobunjenika.



"Ovo je kritičan trenutak u ratu i nalazimo se na putu prema pobjedi", rekao je Asad u prvom intervjuu za francuska glasila nakon oslobađanja Alepa za radio RTL, televizijsku mrežu LCP i radioteleviziju France Info.



No "ne smatramo to pobjedom, jer pobjeda će biti kada uklonimo sve teroriste", dodao je sirijski predsjednik.



Odgovarajući na pitanje o silovitim bombardiranjima u kojima je razoren grad i poginuo velik broj ljudi, pa i civila, Asad je ocijenio da je to "cijena koja se ponekad mora platiti".



"Naravno, mi Sirijci žalimo zbog toga što je dio zemlje uništen i zbog krvoprolića", ali "nikada nisam čuo da se u historiji govori o dobrom ratu. Svi ratovi su ružni", istaknuo je sirijski predsjednik.



"Pitanje je kako osloboditi civile od terorista", dodao je. Režim teroristima naziva sve opozicione skupine koje se bore protiv njegova režima.



"Je li bolje ostaviti ih pod njihovom vlašću koja im skida glave i pogubljuje ih? Ne, moramo ih osloboditi i ta se cijena ponekad mora platiti", zaključio je Bašar al-Asad.



U Siriji je 30. decembra proglašeno primirje koje se uglavnom poštuje. Ono treba utrti put mirovnim pregovorima koji se krajem siječnja trebaju održati u Astani, u Kazahstanu.



Pregovori bi trebali zaustaviti građanski rat u Siriji u kojem je od marta 2011. izginulo više od 310.000 ljudi, a milioni su raseljeni.

(24sata.info / Hina)