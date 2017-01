Debeli snježni pokrivač prekrio je Istanbul drugi dan zaredom zbog čega je i danas otkazano stotine letova i blokirano hiljade putnika.

Arhiv / 24sata.info

Očekuje se da će se mećava koja je pogodila grad smiriti kasnije danas, ali će temperature ostati ispod nule i predstojeće sedmice.



Turska aviokompanija Turkish Airlines morala je da otkaže više od 600 letova, uključujući sve unutrašnje letove do večeras, a nastavljaju se napori da se raščisti međunarodni istanbulski aerodrom Ataturk.



Više od 10.000 putnika koji iz drugih gradova nisu mogli da stignu u Istanbul smješteni su u hotele, a još njih 5.000 blokiranih u ovom gradu također su smješteni po hotelima, rekao je generalni direktor kompanije Bilal Eksi na Twitteru.



Reagirajući na oštre kritike blokiranih putnika preko društvenih mreža, on je napisao da je kompanija učinila sve da putnici ne pate u ovim teškim uvjetima.



On je napisao da je zbog klimatskih uvjeta broj slijetanja na aerodromu Ataturk smanjen danas na 209, a polijetanja na 172. U redovnim uvjetima na ovom aerodromu ima dnevno 1.500 polijetanja i slijetanja.



U samom gradu za raščišćavanje snijega s ulica angažirano je više od 1.300 vozila i oko 7.000 zaposlenih.



Metro i tramvaji su radili cijelu noć da bi stanovnici mogli da se kreću uprkos nevremenu.



Ipak vjetar je oslabio i vidljivost se poboljšala pa je proradila plovidba na Bosforskom moreuzu, jednom od najfrekventnijih mjesta na svijetu. Jučer je Bosforski moreuz bio zatvoren za saobraćaj.



Stanovnici grada iskoristili su prizor Istanbula pod snijegom i na društvenim mrežama pojavile su se brojne fotografije minareta prekrivenih snijegom.

(FENA)