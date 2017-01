Britanska premijerka Theresa May u nedjelju je kazala da će predočiti strategiju Brexita tokom nadolazećih sedmica, odbacujući tvrdnje da je u potrazi za, kako je rekla, pravim odnosom s Europskom unijom, djelovala "smušeno".

Theresa May / 24sata.info

May se do sada nije obazirala na sve glasnije pozive poslovnih ljudi, zastupnika i oporbenih čelnika da im objelodani detalje svoje strategije o napuštanju Europske unije, nudeći gotovo ništa osim obećanja da će ispregovarati najbolji mogući sporazum o razdruživanju.



Ponovila je da je jedno od ključnih pitanja na obje strane EU rasprave - da li će zauzdavanje imigracije u Veliku Britaniju biti veći prioritet od pristupa jedinstvenom europskom tržištu - nije "dvostruki izbor", dodajuću da Britanija neće zadržati "komadiće" europskog članstva.



"Uoči pokretanja člana 50, u narednih nekoliko sedmica ću objelodaniti više detalja o strategiji izlaska iz EU-a. Ono što želim reći da je pogrešno misliti da moramo izabrati da li imati kontrolu nad imigracijom ili dobar trgovinski sporazum", kazala je May.



Europski dužnosnici tvrde da Velika Britanija ne može imati pristup jedinstvenom tržištu s oko 500 miliona potrošača bez da prihvati načelo slobodnog kretanja ljudi, prenosi Hina.



(FENA)