Predsjednik Barack Obama u subotu je govorio o značaju zajedničkog rada običnih ljudi na promjenama u uvodu svog oproštajnog obraćanja u Chicagu naredne sedmice.

Brojni odlazeći američki predsjednici imali su oproštajne govore kada su napuštali dužnost, u tradiciji koja datira od prvog američkog predsjednika Georgea Washingtona u 1796.



- Misao vodilja tokom moje karijere bila je da, kada obični ljudi budu involvirani, budu angažovani i okupe se u kolekitivnom naporu, stvari se mjenjaju nabolje - izjavio je Obama u svom sedmičnom radio obraćanju.



- To je vjera koja je u srcu ovog dragocjenog američkog eksperimenta samouprave. To je ono što daje svrhu radu svake nove generacije - kazao je.



Obama je zatražio od slušalaca da se "prisjete da je Amerika priča koja se dugo prepričava, potaknuta teškim vremenima, ali na kraju ispisana od generacija građana koji su radili zajednički, bez fanfara, na stvaranju bolje unije".



On je potom istaknuo neka postignuća tokom njegovih predsjedničkih mandata, koja uključuju sveobuhvatna poboljšanja na polju zdravstvene zaštite, povratka u zemlju vojnika iz misija u Iraku i Afganistanu, postizanje nuklearnog sporazuma s Iranom i "okupljanja svijeta oko klimatskog sporazuma".



- Naš rad, ipak, nije i nikada neće biti dovršen. To je imperativ za građane, ta ideja da ljudi koji rade zajednički i obavljaju težak posao mogu promjeniti stvari - kazao je.



Obama, koji je rođen na Havajima, kazao je kako je izabrao da održi oproštajni govor u utorak u Chicagu, "ne samo jer je to moj dom, gdje smo se supruga i ja upoznali i zasnovali porodicu, nego također što je to mjesto gdje je zapravo i počela moja karijera u javnoj službi".



Bijela kuća je saopćila da je to prvi put da se predsjednik vraća u svoj grad kako bi održao takav govor.



Demokrata Obama predat će predsjednički položaj Republikancu Donaldu Trumpu u Washingtonu 20. januara, prenosi AFP.





