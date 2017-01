Američki tenkovi, haubice i druga vojna oprema dopremljeni su u Njemačku u sklopu misije kodnog naziva "Atlantska odlučnost" koja se provodi s ciljem kako bi se umanjila zabrinutost zbog potencijalnih napada iz Rusije.

Ilustracija / 24sata.info

Ova pošiljka vojne opreme će biti premještena u istočnu Europu u narednih nekoliko nedjelja.



Istovar sa brodova počeo je danas u luci Bremerhaven na sjeveru zemlje, i označio početak raspoređivanja treće američke borbene brigade na tlu Europe, javlja Deutsche Welle.



Stotine kamiona i tenkova će se iz Njemačke transportovati dalje željeznicom i cestama do istočne Europe.



Tokom naredne dvije sedmice, oko 4.000 vojnika će biti pridruženo pripadajućoj vojnoj opremi u Poljskoj prije nego se rasporede u još sedam zemalja, članica NATO saveza - od Estonije do Bugarske. Sjedište jedinica će biti stacionirano u Njemačkoj i bit će zaduženo za logistiku.



Ovo raspoređivanje snaga i opreme dio je operacije kodnog naziva ‘Atlantska odlučnost’, i plana koji je američka administracija obznanila u oktobru prošle godine kao odgovor na zabrinutost zemalja Baltika, Latvije, Litvanije, ali i Poljske i još nekih drugih zemalja nakon ruske aneksije Krima 2014. godine.



- Najbolji način da se održi mir je da budemo spremni - rekao je general major Timothy McGuire novinarima u odgovoru na pitanje da li ovaj potez ima za cilj poslati poruku Rusiji.



- Ovo je način da pokažemo snagu i koheziju unutar saveza, kao i odlučnost SAD-a da se očuva mir u Europi - dodao je on.



Misija NATO-a predviđa kontinuirano prisustvo američke oklopne borbene brigade u Europi, sa jedinicama koje će se smjenjivati svakih devet mjeseci. Osim toga, članice NATO-a Njemačka, Kanada i Velika Britanija također će poslati svoje bataljone u bivše sovjetske republike Estoniju, Litvaniju i Latviju.



Rusija je, u međuvremenu, kritizirala ove poteze označivši ih kao "agresivno nagomilavanje vojne opreme u regiji od zapadnih zemalja".





(FENA)