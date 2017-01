Ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlut Cavusoglu izjavio je danas u New Yorku kako kršenje dogovora o prekidu vatre u Siriji od strane režimskih snaga može odvesti do potpunog urušavanja mirovnog procesa u Astani.

"Istovremeno želite političko rješenje, potpišete dva dokumenta u vezi s procesom u Astani, a onda pokušavate zauzeti Idlib. To je neprihvatljivo. To urušava čitav proces. To ponovo donosi opšti haos", rekao je Cavusoglu govoreći o mogućim posljedicama kršenje dogovora o primirju u Siriji koje je postignuto 30. decembra prošle godine uz garancije Turske i Rusije.



Mirovni pregovori u Astani, kazahstanskoj prijestolnici, predviđeni su uz učešće Turske, Rusije i Irana. Sirijska opozicija ranije je najavila da neće učestvovati u tom procesu ukoliko se snage režima Bashara al-Assada u potpunosti ne budu pridržavale dogovora o prekidu vatre na prostoru cijele Sirije.



Govoreći o naoružavanju YPG-a, ogranka terorističke organizacije PKK u Siriji, Cavusoglu je neprihvatljivim ocijenio da YPG-u oružje dostavljaju Sjedinjene Američke Države.



"Za nas je neprihvatljivo da naš saveznik daje oružje terorističkoj organizaciji. Jako je teško uopšte za saveznika prihvatati nekoga ko podržava terorizam", rekao je Cavusoglu prilikom posjete SAD-u.





