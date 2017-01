SAD su izbacile 26.171 bombu u prošloj godini, za 3.027 više nego u 2015., navodi portal mcclatchyDC.com.

Foto: Arhiv

Sudeći po analizi podataka ministarstva odbrane za Vijeće za međunarodne odnose, nepristrasne analitičke grupe, većina bombi je izbačena u Iraku i Siriji. SAD predvode međunarodnu koaliciju koja se bori protiv radikalne grupe Islamska država u obje zemlje i izvode zračne udare u pokušaju da smanje područje regije koja je pod kontrolom tereorističke organizacije.



Skoro isti broj bombi izbačen je u Siriji (12.192) i u Iraku (12.095) u prošloj godini.



Predsjednik Barack Obama nastojao je da smanji američko vojno prisustvo van zemlje i opirao se slanju kopnenih trupa u razne međunarodne sukobe. Uprkos pritiscima unutar njegove administracije da se obaveže na slanje američkih snaga u građanski rat u Siriji, Obama je fokusirao američku vojnu akciju u toj zemlji na borbu protiv Islamske države. On je bio žestoko kritikovan što nije prešao "crvenu liniju" postavljenu sirijskom predsjedniku Basharu Assadu zbog njegovog navodnog korištenja hemijskog oružja protiv vlastitog naroda.



SAD su izbacile 79 posto koalicijskih bombi protiv Islamske države u Siriji i u Iraku, ukupno njih 24.287. Ta brojka, skupa s ostalima koje je analizirao CFR, vjerovatno je niža od stvarne jer jedan zračni udar može uključivati izbacivanje više bombi.



Obama je ovlastio povećanje broja vojnika u Afganistanu - sukobu koji je obećao okončati tokom predizborne kampanje - gdje su SAD izbacile 1.137 bombi u 2016. Trenutno je 8.400 američkih vojnika ostalo u toj zemlji, više nego što je Obama prvobitno želio da ih zadrži do kraja svog mandata. SAD su izbacile samo 947 bombi u Afganistanu u 2015.



SAD su također izbacile više bombi u Libiji u 2016. nego u 2015. Skoro 500 bombi je izbačeno na tu sjevernoafričku zemlju od pada Muammara Gaddafija u 2011. On je zarobljen i ubijen tojom libijskog građanskog rata pokrenutog zahvaljujući protestima iz Arapskog proljeća koji su također izazvali sirijski sukob.



Najmanje 34 američke bombe su izbačene u Jemenu, gdje je rat počeo u 2015. To je manje za 58 bombi koje su SAD izbacile u toj godini. SAD podržavaju Saudijsku Arabiju u tom sukobu, iako su objavile u decembru da će ograničiti vojnu podršku nakon kritika o ulozi američkog naoružanja i tehnologije u izazivanju civilnih žrtava.



U 2016. godini 14 bombi je izbačeno u Somaliji, koja je suočena s višedecenijskom nestabilnošću, i tri su izbačene u Pakistanu, prenosi portal mcclatchyDC.com.





(FENA)