Treći kazneni sud u Eskisehiru u Turskoj na 18 godina zatvora osudio je Adnana Oztosuna koji je uhvaćen dok je u džamijskom dvorištu prodavao heroin.

Ilustracija / 24sata.info

Oztosun je na djelu uhvaćen 18. oktobra dok je u dvorištu džamije Resadiye u Eskisehiru pokušavao prodati heroin. Tokom suđenja optuženi je negirao navode o prodaji te je tvrdio kako je to bilo za ličnu upotrebu.



"To je bilo za ličnu konzumaciju. Zahtjevam da me oslobodite", kazao je Oztosun na sudu.



Sud je Adnanu Oztosunu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 18 godina.



Na dan privođenja kod osuđenog Adnana Oztosuna je pronađeno pet grama heroina.



(AA)