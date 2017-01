Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas da terorističke organizacije na njegovu zemlju šalju oni koji nemaju hrabrosti da nastupaju hrabro i otvoreno.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Erdogan je govorio na trgu Rabia u turskom gradu Sanliurfa, na ceremoniji otvaranja više različitih objekata, a tom prilikom se osvrnuo na aktuelna dešavanja.



Govoreći o jučerašnjem terorističkom napad u zapadnom turskom gradu Izmiru, u kojem je poginuo jedan policajac i jedan uposlenik suda, Erdogan je poginulima izrazio rahmet, a porodicama poginulih uputio poruke saučešća.



Kazao je kako su teroristi, obzirom na količinu zaplijenjenog naoružanja i municije, planirali napraviti veliki masakr, no, kako je istakao, zahvaljujući snagama sigurnosti Turske spriječena je veća katastrofa.



“Zahvaljujući mjerama sigurnosti koje su poduzele naše snage, teroristi nisu uspjeli ostvariti svoj cilj”, rekao je Erodgan, te se osvrnuo na pitanje uvođenja smrtne kazne u Turskoj.



“Kao što sam rekao i ranije, zahtjev za smrtnu kaznu ako prođe kroz parlament, ja ću ga odobriti. Smatram da država nema pravo do oprosti jednom ubici”, poručio je Erdogan.



Naglasio je da terorističke organizacije na njegovu zemlju šalju oni koji nemaju hrabrosti da nastupaju hrabro i otvoreno.



"Tamo gdje stane separatistička, teroristička organizacija (PKK) nastavlja ISIS, a gdje zastane ISIS nastavlja FETO. Gdje stane FETO nastavi neka druga teroristička organizacija. Više niko ne može poreći činjenicu da neko ciljano pomaže, naoružava, osnažuje i usmjerava te terorističke organizacije protiv Turske. Oni koji odvažno i smjelo nisu u stanju da se bore i nadmeću s nama, pokušavaju to preko terorističkih organizacija. Kaže se da odvažni ostaju, a slabići bježe. Mi kao narod nikada u svojoj historiji nismo bježali", poručio je Erdogan.



Erdogan je također kazao kako svako treba biti siguran da će Turska uspjeti da nadvlada sva iskušenja sa kojima je suočena.



“Vidjeli ste jučer našeg policajca u Izmiru koji se kao lav suprotstavio teroristima. U ovoj državi živi 80 miliona heroja, baš kao što je i policajac iz Izmira. Turska je uspostavila najsnažniju vezu države i naroda i nastavlja svoj put. Ostvarit ćemo svoje ciljeve postavljene za 2023. godinu”, poručio je Erdogan.





(AA)