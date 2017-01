Papa Franjo u petak je zatražio od vjernika da pronađu Boga u periferijama društva, a ne u palatama, i kako ne trebaju strahovati od stvari koji osporavaju puteve Crkve.

Papa Franjo / 24sata.info

Franjo je predvodio misu kojom se obilježava Bogojavljenje, biblijska priča o trojici mudraca koji su pronašli bebu Isusa u jaslama.



Tokom božićnih praznika, Franjo je naglašavao skromne dimenzije Hristovog rođenja istovremeno kritikujući Crkvu koja se zatvorila prema svijetu. To je poruka koju je Franjo često ponavljao tokom svog pontifikata kako bi ukorio one koji daju prioritet hrišćanskim pravilima i moralu nad Božjom milošću.



Papa je kritikovao one "koji žele kritikovati sve i svakoga i koji strahuju od svega što nas izaziva, dovodi u pitanje našu sigurnost i naše istine, naše puteve uspona po svijetu i ovom životu", prenosi AP.

(FENA)