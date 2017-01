Njemačka je trenutno pogođena jednom od najjaČih snježnih oluja u posljednih deset godina.

Ilustracija / 24sata.info

Hitne službe javljaju da rade u iznimno teškim i nepodnošljivim uvjetima, izvještava Euronews.



Olujno nevrijeme prouzrokovalo je poplave duž njemačke obale na Baltiku i izazvalo značajnu štetu na saobraćajnicama i šetnicama duž obale.



Jake snježne oluje prouzrokovale su desetine sudara na autoputevima na sjeveru zemlje, a devet osoba je teško povrijeđeno.



Zaleđene ceste su također prouzrokovale duge zastoje i kašnjenja u prometu.



Jake snježne oluje i naleti vjetra izazvali su haos širom centralne i istočne Europe.



Došlo je do prekida saobraćaja i zabilježeni su slučajevi porušenih dalekovoda u nekoliko regija u Češkoj, Austriji i Poljskoj.



U cijeloj Češkoj visina snježnog pokrivača iznosi pola metra, a snijeg i dalje pada.



Na snazi je narandžasti meteoalarm, a očekuju se i smetovi i jake mećave.



Na sjevernu Mađarske na snazi je žuti meteoalarm, a rijeka Tsza zamrznula se u potpunosti nakon naglog pada temperature.



U Poljskoj, žestoki vjetrovi oborili su dalekovode, tako da je trenutno 16.000 domaćinstava bez električne energije.



Meteorolozi očekuju da će pasti još najmanje pola metra snijega, pogotovo u planinskim područjima, a da će hladni zrak s Arktika spustiti temperature i do -17 stepeni Celzijusa.



Očekuje se da će ovakve vremenske prilike trajati do vikenda.

(FENA)