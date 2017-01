Guverner Izmira Erol Ayyildiz izjavio je da do sada prikupljenje informacije ukazuju da teroristička organizacija PKK-a stoji iza današnjeg terorističkog napada u Izmiru, u kojem su poginule najmanje dvije osobe, a ranjeno pet osoba.

U zapadnom turskom gradu Izmiru danas je oko 16 sati po lokalnom vremenu došlo do terorističkog napada u blizini zgrade suda u ovom gradu.



U eksploziji bombe automobila poginule su dvije, a ranjeno pet osoba. Policija je također neutralizirala dvojicu terorista.



Guverner Izmir Ayyildiz obišao je mjesto eksplozije, a nakon toga je odgovarao na pitanja novinara.



“Došlo je do sukoba ispred zgrade suda nakon što su policajci na kontrolnoj tački pokušali zaustaviti automobil. Usljed sukoba, teroristi su bježeći aktivirali eksploziv unutar automobila. Nažalost, tom prilikom poginuo je jedan naš policajac i jedan uposlenik suda. Imamo pet ranjenih”, rekao je Ayyildiz, te dodao kako je još jedno vozilo neutralizirano.



Na pitanje novinara ko stoji iza terorističkog napada u Izmiru, ogdovorio je:



“Informacije koje smo do sada prikupili ukazuju na PKK-a. Na to ukazuje i način izvođenja napada i identiteti napadača”, rekao je Ayyildiz.



Dodao je kako su kod terorista pronađene dvije automatske puške kalašnjikov, jedan ručni bacač raketa RPG 7 sa osam punjenja i osam ručnih bombi.





