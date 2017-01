Vlasti njemačkog grada Bonna razmatraju da u kolekciju gradskog muzeja kao eksponat uvrste kamion koji je nedavno u Berlinu korišten u terorističkom napadu na Božićnom marketu.

Teroristički napad kamionom na Božićnom marketu u centru Berlina desio se 19. decembra prošle godine. Kada je vozilo uletjelo među gomilu ljudi, poginulo je 12 osoba.



Kuća historije u Bonnu (Haus der Geschichte) saopćila je kako trenutno razmatra odluku da uvrsti kamion u kolekciju historijskih predmeta koji se odnose na terorizam.



"Razmišljamo o tome, ali je još uvijek rano da donesemo odluku. Trebamo sačekati da prođe malo vremena. Napad ipak, nije bio tako davno, uz dužno poštovanje prema žrtvama. Ako je ova tema društveno relevantna, što u ovom slučaju jeste, onda to spada u našu historiju, željeli mi to ili ne", rekao je Hans Walter Hutter, predsjednik Fondacije za Kuću historije.



On je podsjetio kako muzejska postavka sadrži predmete ljevičarskih i desničarskih terorističkih grupa iz Njemačke poput Frakcija Crvene Armije (RAF) ili terorističke organizacije Nacionalsocijalističko podzemlje (NSU).



U muzeju u Bonnu također, se nalaze dijelovi kompleksa Svjetskog trgovačkog centra srušenog 11. septembra 2001. u New Yorku.



"Ti predmeti predstavljaju ljudsku patnju koja je proizašla iz terorističkih napada", pojasnio je Hutter.



On je podsjetio na pištolj koji je korišten u atentatu na austrougarskog prijestolonasljednika Franza Ferdinanda u Sarajevu 1914. godine, koji je izložen u muzeju u Beču.



"Imati takav jedan original pred očima je mnogo snažnije kada znate da je to oružje koje je izazvalo Prvi svjetski rat. Izloženi eksponat uvijek mora imati kontekst, u suprotnom bi to bilo samo komad oružja", zaključio je Hutter.





(AA)