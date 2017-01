Zamjenik turskog premijera Numan Kurtulmus u Ankari je izjavio kako ukoliko bude prekinuta podrška terorističkim organizacijama na sedam dana, ni one ne mogu opstati ni sedmicu.

Kurtulmus je prisustvovao potpisivanju kolektivnog ugovora uposlenika Anadolu Agency (AA) u Ankari.



On je rekao kako je AA jedna od značajnih institucija Turske koja raste i razvija se.



Podsjetio je kako, dok Turska raste i razvija se, postoje oni koji je pokušavaju povući i ispriječiti joj se na tom putu.



"Među njima nalaze se teroristički napadi s kojima se, nažalost, u posljednje vrijeme često susrećemo. Svaki od ovih terorističkih napada ne treba uzimati kao poseban događaj, već ih vidjeti kao dijelove velike slike. Ako ne pogledamo širu sliku, ne možemo shvatiti zašto se desio napad u noćnom klubu Reini. Ako ne shvatamo širu sliku nije moguće vidjeti i razumjeti zašto se desio napad na Besiktasu, u Kayseriju, te atentat na ruskog ambasadora", rekao je Kurtulmus.



Prema njegovim riječima, razjedinjavanje i podjele unutar zemlje uzrokuju političke i ekonomske krize .



Podsjetio je da se Turska na terenu ne bori samo protiv ISIS-a, PKK, FETO i drugih terorističkih organizacija, već da se bori i protiv sila koje pružaju podršku tim terorističkim organizacijama.



"Još jednom jasno ponavljam. Neka oni koji stoje iza terorističkih organizacija sedmicu ne pružaju logističku, vojnu, obavještajnu i političku podršku, uvjeravam vas da nijedna teroristička organizacija na svijetu ne može opstati više od sedmicu dana", rekao je Kurtulmus.



On je istakao i da je krajnje jasno da postoje pomenute podrške iza terorističkih organizacija Boko Haram, al-Kaide, PYD, PKK, ISIS i drugih.



"Krajnje je jasno i očigledno zašto se i pružaju ove podrške i kako terorističke organizacije uz ove podrške djeluju. Pokvarit ćemo tu igru", poručio je Kurtulmus i dodao kako Turska nastavlja svoj put, povećavajući političku i ekonomsku snagu.



On je ukazao i na važnost uspostavljanja nacionalnog jedinstva i zajedništva u zemlji bez obzira na etničke i druge razlike, jer je upravo društvena raznolikost jedna od najvažnijih elemenata koji su stoljećima održavali miroljubivu politiku u Osmanskom carstvu.



Kurtulmus je, govoreći o situaciji u Siriji, kazao kako Turska ulaže velike napore da uspostavi prvo prekid vatre u Halepu, a onda širom Sirije te formira pregovarački sto za koji će sjesti i predstavnici opozicije i režima sirijskog predsjednika Bashara Al-Assada.



"Započet je i značajan proces s Ruskom Federacijom. S aspekta politike, došlo je do značajnog zbližavanja i ukoliko ne bude žrtva provokacija, ovaj proces će u najkraćem roku početi davati rezulate. Želimo da u ovoj regiji budu uklonjene sve razlike i da bude uspostavljen sistem u kojem će narodi u miru živjeti", naglasio je Kurtulmus.



Prema njegovim riječima, rješenje problema u regiji je u obostranim pregovorima i pristanku.



Naglasio je kako se Turska nada da će u najkraćem roku biti postignut dogovor prihvatljiv za sve strane.



On je govorio i o tursko-iračkim odnosima te dodao kako je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan prošle sedmice imao vrlo konstruktivan i pozitivan razgovor s premijerom Iraka Haiderom Al-Abadijem.



Kurtulmus je rekao kako će u toku ove sedmice turski premijer Binali Yildirim posjetiti tu zemlju.



On je najavio popravljanje tursko-iračkih odnosa i dodao kako će zbližavanje vlada dviju zemalja doprinijeti efikasnijoj borbi protiv terorizma i tu vrstu borbe u Iraku dovesti na novi nivo.



Na ceremoniji se prisutnima obratio i generalni direktor AA Senol Kazanci koji je rekao kako Agencija ima više od 3.000 uposlenika.



"Ovo je i za svijet i za Tursku bila teška godina. Želim s vama podijeliti kako se čini da u godini koja je pred nama nećemo imati problem s nedostatkom vijesti i reći da želimo da dajemo lijepe vijesti", rekao je Kazanci.



On je govorio i o pokušaju državnog udara u Turskoj koji su vojna lica odana terorsitičkoj organizaciji FETO pokušala izvesti 15. jula prošle godine te istakao ulogu AA kada je riječ izvještavanjima o ovom događaju.





