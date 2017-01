Univerzitet Oxford procjenjuje da će sve razvijene nacije u sljedećih 25 godina, zbog tehnološke revolucije, izgubiti do 47 posto poslova.

Do 2034. godine većina poslova srednjeg nivoa biće zastarjela. Tehnološka revolucija izbrisat će srednju klasu.



Kompjuteri će jeftinije obavljati zadatke od ljudi i bit će efikasniji.



Računovođe, doktori, advokati, učitelji, birokrate i finansijski analitičari moraju biti oprezni, njihovi poslovi nisu sigurni.



Economist piše da će kompjuteri moći da analiziraju "tone podataka" i donose finansijske ili medijske odluke.



Tako će biti smanjena vjerovatnoća prevare ili pogrešne dijagnoze, a sam proces odlučivanja bit će efikasniji.



Da bi otpušteni ljudi dobili neku satisfakciju biće potreban "univerzalni osnovni prihod", odnosno zagarantovana plata.



Nakon toga programi prekvalifikacije mogli bi da pomognu ljudima da se ponovo zaposle.



Moguće je da bi to moglo dovesti do "procvata čovječanstva", jer bi umjesto "potjere za novcem" ljudi tada mogli da se fokusiraju na svoje strasti.

