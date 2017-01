Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas u Ankari da "ničiji način života nije pod sistematskom prijetnjom u Turskoj".

Recep Tayyip Erdogan

Erdogan je istakao kako se Turska nalazi unutar borbe za nezavisnost i da ukoliko dobiju bitku, ostvarit će ciljeve za 2023. godinu, a vizije za 2053. i 2017. godinu dobit će oblik.



Predsjednik Turske Erdogan naglasio je kako borba protiv terorističke organizacije ISIS traje.



”Onaj koji borbu za vlastitu sigurnost koju Turska vodi u regiji vidi kao ‘miješanje u unutrašnje poslove drugih zemalja’, znači da ne razumije ništa od onoga što se dešava”, naglasio je Erdogan.



Erdogan je izjavio da su učinjeni novi koraci u smjeru što skorijeg završetka operacije protiv terorističke organizacije ISIS u sirijskom Al Babu.



"Ako Bog da to će biti uskoro riješeno. Nakon toga odlučni smo očistiti Manbij i druga područja u kojima su se ugnijezdile terorističke organizacije", rekao je Erdogan.



On je naglasio kako će prema svima koji pružaju podršku terorističkim organizacijama, uključujući separatističku organizaciju PKK, ISIS, FETO i druge biti postupano na isti način. Erdogan je govorio i o terorističkom napadu u Istanbulu izvedenom u novogodišnjoj noći.



"Najružnije je što se zloupotrebljavaju mrtva tijela nakon napada na Ortakoyu. Još jednom kažem, u Turskoj nije ugrožen ničiji način života. To nikada nećemo dozvoliti, to nije dozvoljeno u posljednjih 14 godina ove vlade. Ukoliko neko tvrdi suprotno, onda mora doći sa konkretnim primjerima", rekao je Erdogan.



Naglasio je kako niko u Turskoj, a ni svijetu nije primoran da vodi isti način života.



Osim toga, Erdogan je rekao kako je jedna od najvećih želja Turske, da se okončaju nedaće koje se dešavaju u Siriji.





(AA)