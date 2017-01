Francuska turistkinja koja je pokušala napraviti selfie s krokodilom u tajlandskome nacionalnom parku Khao Yai prebačena je u bolnicu s ozljedama nanesenim od reptilova ugriza, pišu agencije.

Foto: 24sata.info

Četrdesetgodišnja Muriel Benetulier željela je napraviti selfie s krokodilom koji je spavao u obližnjem potoku. Nakon što ju je ugrizao za nogu završila je u mjesnoj bolnici, objavio je dužnosnik parka Khao Yai, dodavši da žena nije u životnoj opasnosti.



"Na ovome mjestu u parku stoji natpis koji posjetitelje upozorava na to da ovdje obitavaju krokodili te da ih se može gledati s platforme, no zabranjeno je s nje silaziti. Pretpostavlja se da se Benetulier, poput brojnih turista, nije pridržavala uputa te da nije marila za upozorenja", kazao je dužnosnik parka.



Studija koju je od marta do septembra 2014. proveo britanski univerzitet Canergie Mellon, a odnosi se na broj smrtnih slučajeva povezanih sa selfiejima, pokazala je da se više od polovine, tačnije 76 od 127 smrtnih slučajeva dogodilo u Indiji.



Vijetnamski krokodili u velikom su broju živjeli u jugoistočnom dijelu Azije, no broj im je značajno pao zbog lova i uništavanja njihova prirodnog staništa.



Trenutno su na crvenom popisu Međunarodnog udruženja za očuvanje prirode i spadaju u ugroženu životinjsku vrstu.



(24SATA.INFO / FENA)