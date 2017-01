Francuska je od 1. januara ove godine izmijenila politiku davanja organa nakon smrti, prema kojoj sada svaki državljanin nakon smrti automatski postaje donor organa, ukoliko tokom života ne odluči drugačije.

Ilustracija / 24sata.info

Novi zakon u Francuskoj dozvoljava uzimanje i presađivanje organa preminule osobe koja se tokom života nije izjasnila kako ne želi biti donor, i protiv volje porodice. Do 1. januara, za davanje organa nakon smrti bilo je potrebno potpisati donorsku karticu.



Međutim, kada je riječ o onima koji nisu bili donori, ljekari bi konsultovali porodice koje su u mnogim slučajevima odbijale doniranje. Sada, oni koji ne žele da se nakon smrti jedan ili svi njihovi organi sačuvaju za transplantaciju, upisuju se u registar onih koji su odbili.



Do sada je to učinilo 150.000 ljudi, a Francuska će im olakšati uvođenjem mogućnosti online upisivanja u registar.



U novembru je Agencija za biomedicinu objavila film "Dejavu2" kojim se nastoji podstaći mlade od 18 do 25 godina na razvijanje svijesti o doniranju organa nakon smrti.



Evropska unija saopštila je kako postoji ogroman nedostatak organa za transplantaciju te je tako 2014. godine u zemljama Unije 86.000 ljudi čekalo na organ.



Nažalost, 16 ljudi dnevno premine i nikada ne dočeka transplantaciju.



U Velikoj Britaniji, piše Guardian, zabilježen je manjak organa i pristanaka na uzimanje organa nakon smrti.

(24sata.info)