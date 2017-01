Novi generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je danas da nije čudotvorac, ali da ima velike ambicije i želi da okupi svih 193 država članica te organizacije kako bi zajedno riješile "užasne probleme" s kojima se svijet suočava.

Arhiv / 24sata.info

-Jedini način da ostvarimo naše ciljeve je da radimo zajedno, kao tim - rekao je Guterres obrativši se prvog dana u svojstvu generalnog sekretara u sjedištu UN-a.



Guterres, koji je 1. januara stupio na dužnost generalnog sekretara svjetske organizacije umjesto Ban Ki-moona, ocijenio je da se sukobi umnožavaju i da su međusobno povezani, kao i da su izazvali "ovaj novi fenomen globalnog terorizma", prenio je AP.



On je, istovremeno, ukazao na masovna kršenja ljudskih prava i "prilično drastičan porast" društvenih nejednakosti.



"Samo globalnim rješenjima se mogu rješavati globalni problemi, a UN su kamen temeljac takvog pristupa - poručio je Guterres.



On je, međutim, rekao da to uvjerenje ne dijele mnogi ljudi širom svijeta i da je u mnogim dijelovima svijeta primjetan otpor prema međunarodnim organizacijama, kao što su UN.



-Mnogo je sumnje oko uloge koju UN mogu da igraju - ocijenio je Guterres, prenosi Tanjug.



Smatra da bi ta organizacija trebalo da bude u mogućnosti da odgovori na želje, brige i strahove ljudi širom svijeta, ali navodi da to još nije spremna da uradi kako treba.



Bivši portugalski premijer je također pozvao na reformu i "kolektivni angažman" kako bi se riješili nedostaci UN-a, ukazujući na nemogućnost tog tijela da spriječi i riješi sukobe.



Upitan da li ja zabrinut zbog kritika novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da su UN postale "klub za okupljanje" i "dobar provod", Guterres je rekao da nije, ali da je zabrinut zbog svih užasnih problema s kojima se suočavamo u svijetu.



-Nadam se da ćemo moći da se zajedno okupimo da riješimo ove probleme - poručio je Guterres.

(FENA)