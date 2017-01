Kirgistanski portal Turmush danas je objavio razgovor s muškarcem koji tvrdi da je pasoš s imenom Iakhe Mašrapov, čiju su fotografiju turski i međunarodni mediji objavili navodeći da pripada muškarcu osumnjičenom za napad na istanbulski noćni klub, njegova te da on "nema nikakve veze s napadom".

Arhiv / 24sata.info

Mašrapov (odnosno osoba s kojom su razgovarali novinari kirgistanskog portala) u ovom se trenutku nalazi u Kirgistanu. Danas se vratio iz Turske i odmah je priveden na ispitivanje. U intervjuu je istaknuo kako su ga priveli jer sliči osobi koju Turska sumnjiči za napad.



"Ne poznajem tog čovjeka, a ne znam ni kako je fotografija mog pasoša završila na internetu. U vrijeme napada u istanbulu bio sam u Kirgistanu. U Tursku putujem stalno, od 2011. godine, i to zbog trgovine", rekao je on.



Podsjetimo, danas je turska državna televizija TRT izvijestila da je poznat identitet napadača. Po tom je izvoru riječ o 28-godišnjem Iakheu Mašrapovu, koji ima kirgistanski pasoš.



U međuvremenu je u Anadoliji navodno uhapšena i njegova supruga, koja je, prenose tamošnji mediji, ustvrdila da ne zna ništa o napadu za koji je osumnjičen njezin suprug. Policija je dosad uhapsila 12 osoba za koje sumnjaju da su povezane s napadom.



Dvojica stranaca uhapšena su u utorak u međunarodnoj zračnoj luci Ataturk u Istanbulu u sklopu istrage o atentatu na diskoteku Reina u novogodišnjoj noći, za koji je odgovornost preuzela tzv. Islamska država, izvijestila je agencija Dogan.



Dvije osobe, kojih državljanstvo nije navedeno, uhapšene su na ulasku u međunarodni terminal za odlaske i odvedene su na ispitivanje, navela je agencija Dogan.



S današnjim hapšenjima ukupno je 16 osoba pritvoreno u sklopu istrage o atentatu što ga je za koji se sumnjiči 28-godišnji strani državljanin čije su fotografije objavljene, a on je u bijegu.



Turske vlasti pokrenule su veliku potragu za napadačem koji je pucao u poznatom noćnom klubu u Istanbula i ubio 39 osoba, većinom stranaca. To je posljednji u dugom nizu atentata u Turskoj u posljednjih godinu i pol dana dok se turska vojska bori protiv ISIS-a na sjeveru Sirije.



Nekoliko turskih medija piše kako istraga vjeruje da je napadač iz države središnje Azije te da je član ćelije koja je izvela trostruki samoubilački napad u zračnoj luci Ataturk u junu 2016. kada je ubijeno 47 osoba, prenosi Hina.

(24sata.info)