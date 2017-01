Muslimani u Americi koji su zabrinuti da će im pojedina vjerska i društvena prava biti ograničena nakon što Donald Trump 20. januara počne zvanično obavljati funkciju američkog predsjednika, poručili su da ni u kakvim uslovima neće napustiti SAD i da će se boriti za svoja prava, javlja Anadolu Agency (AA).

Ilustracija / 24sata.info

Stavovi Trumpa tokom izborne kampanje, ali i antiislamske izjave pojedinih članova njegovog kabineta zabrinuli su muslimane u SAD-u.



Muslimanske nevladine organizacije bila su jedna od glavnih tema kongresa kojeg su Muslimansko-Američko društvo (MAS) i Islamski krug Sjeverne Amerike (ICNA) organizirali u Chicagu.



Predsjednik Vijeća muslimanskih organizacija u SAD-u (USCMO) Oussama Jammal, za AA je izjavio kako islamofobija raste u čitavom svijetu i da je to postao uznemirujući trend u SAD-u.



Kaže da je shvatljivo da manje grupe i pojedinci govore protiv muslimana, ali da islamofobija bude svojevrsna predsjednička tema šokantno je kako za muslimane tako i za nemuslimane.



”Ovo je naša zemlja i kuća, ne idemo nikuda. Samo ćemo imati poteškoća u objašnjavanju samih sebe američkom narodu”, rekao je Jammal koji je dodao i kako muslimani daju svoj doprinos SAD-u.



On je rekao kako SAD njeguje vrijednosti kao što su sloboda vjere i zaštita prava svih grupa i zajednica.



”Ovo je zemlja migranata. Ne možete odvajati jednu grupu ili vjeru od druge. Mi od novoizabranog predsjednika, ako zaista želi učiniti Ameriku velikom, očekujemo da se posveti osnovnim vrijednostima”, istakao je Jammal i dodao kako ukoliko se odustane od pomenutih vrijednosti, "SAD neće biti velika zemlja."



Naglasio je kako nije tajna da je islamska zajednica razočarana rezulatima izbora i da većina glasača u SAD-u nije sretna rezultatima.



”Mi nismo razočarani Donaldom Trumpom već agendom koju izlaže i time što to veliki broj Amerikanaca podržava”, pojasnio je on.



Slično razmišljanje ima i Nihad Awad, predsjednik Vijeća američko-islamske saradnje (CAIR). Smatra kako je Trump tokom izborne kampanje iskoristio zabrinutost naroda koji se boji muslimana i koji nema dovoljno informacija o islamu.



”Američka islamska zajednica ima obavezu da dođe u kontakt sa američkim narodom i da na ispravan način predstavi islam i muslimane”, pojasnio je Awad.



On je dodao kako izborom Trumpa nisu zabrinuti samo muslimani već sve manjinske grupe. Awad je naglasio da neće robovati vlastitim strahovima i da će sačekati i vidjeti kakvu politiku slijedi Trump.



”Ukoliko Trump krene registrirati muslimane, protiv toga ćemo se pravno boriti. To je protivustavno, nelegalno i protivno američkim vrijednostima”, poručio je Awad.



Pisac i akademik Jamal Badawi kazao je kako islamofobija brzo raste u SAD-u i da je važno razgovarati o koracima unutar dijaloga između islamske zajednice u SAD-u i lidera nevladinih organizacija koji će biti poduzeti o tom pitanju.



”Kao muslimani treba da se s poteškoćama odnosimo hladne glave i na način da razmišljamo kako možemo na pozitivan način riješiti problem”, naglasio je Badawi.



Jedna od tema kongresa MAS-ICNA bio je i pokušaj državnog udara u Turskoj kojeg su vojna lica odana terorističkoj organizaciji FETO izvela 15. jula 2016. godine.



Jammal je izrazio zadovoljstvo reakcijom turskog naroda kada je riječ o pokušaju udara te rekao kako ga je ”iznenadila ljubav turskog naroda prema demokratiji, slobodi, predsjedniku i državi”.



Badawi je naglasio kako vojni udari donose ograničenja kada je riječ o slobodama i vjerskim pravima te da se nada da je 15. juli posljednji takav pokušaj u historiji Turske.



”Došlo je do velikih gubitaka. Čak je i parlament bombardovan, to je velika izdaja”, naglasio je Badawi.



(AA)