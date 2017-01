Premijer Republike Turske Binali Yildirim poručio je kako terorizam neće ugroziti jedinstvo i bratstvo u Turskoj, te je negirao tvdnje nekih krugova da je sinoćnji teroristički napad u istanbulskom noćnom klubu izveo napadač prerušen u Djeda Mraza, javlja Anadolu Agency (AA).

Binali Yildirim / 24sata.info

Šef turske Vlade Yildirim posjetio je hospitalizirane ranjenike, nakon čega se obratio novinarima i kazao kako je u sinoćnjem napadu ubijeno 39, a ranjeno više od 60 osoba. Dodao je da su tri ili četiri ranjenika životno ugroženi.



"Terorizam je problem cijelog čovječanstva. Terorizam nigdje ne vodi, a njegov cilj je da ugrozi naše jedinstvo. Turska već neko vrijeme vodi odlučnu borbu protiv terorističke organizacije PKK, terorističke organizacije FETO i terorista ISIS-a koji su proizašli iz kriza u Iraku i Siriji. Svjesni smo da ta borba košta, ali nikada se nećemo predati. Teroristički napadi su mogući u cijelom svijetu i niti jedna zemlja nije sigurna naspram te prijetnje. Nedavno je to bio slučaj u Njemačkoj, jučer u Iraku, a ranije i u drugim dijelovima svijeta. Zato, mi uvijek naglašavamo da terorizam nema nikakve svetinje niti poznaje bilo kakvu religiju, niti vrijednosti. Terorizam je terorizam, ma gdje bio. Dvoličnost u borbi protiv terorizma samo šteti toj borbi i ne vodi ka pobjedi", kazao je Yildirim.



Yildirim je kazao da je i tursko-ruska inicijativa o uspostavi mira u Siriji važan doprinos i u borbi protiv terorizma u regiji.



"Svome narodu poručujem da terorizam neće ugroziti naše jedinstvo i bratstvo. Neće nas prestrašiti, već ćemo mi to učiniti teroristima. Mi ćemo nastaviti našu borbu", poručio je Yildirim.



Neki strani mediji su danas objavili da je sinoćnji napad u noćnom klubu u istanbulskom priobalnom kvartu Ortakoy izveo napadač prerušen Djeda Mraza, a premijer Turske Yildirim je kazao da su to neistine i nagađanja.



"I ja sam čuo da neki tvrde da je napadač došao u kostimu Djeda Mraza... To su neosnovane tvrdnje. Znamo da je riječ o naoružanom teroristi. Došao je na ulaz i ubio jednog policajca, a potom ušao u klub i pucao po nevinim ljudima. Sve mimo toga su neistine i neosnovane tvrdnje. Potom je napadač bacio oružje i pobjegao s mjesta, ali naše policijske snage su na terenu i na zadatku. Sve mogućnosti pomno istražujemo", kazao je Yildirim.



Na upit novinara o identitetu napadača, Yildirim je kazao da je istraga u toku i da se već nazire ishod te da će uskoro i javnost biti obaviještena.



(aa)