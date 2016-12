Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je kako Turska u akciji "Štit Eufrata" nema podršku, kako od zemalja, navodnih saveznika, koje imaju svoje snage u regiji, tako ni od NATO-a, javlja Anadolu Agency (AA).

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Erdogan je govorio na ceremoniji dodjele nagrada koju organizuje Vijeće za naučna i tehnološka istraživanja Republike Turske (TUBITAK), a tom prilikom osvrnuo se i na aktuelna dešavanja u regiji.

Podsjetio je kako njegova zemlja već duže vrijeme poziva zemlje Zapada da ne prave razliku među terorističkim organizacijama.

No, kako je dodao, i pored toga, neke zemlje, prvenstveno Sjedinjene Američke Države, uz razne izgovore i igre biraju put podrške organizacijama koje ubijaju nevine ljude. No, smeta im kada to neko kaže.

“Dok je Turska suočena sa opasnostima iz Sirije i praktično granate padaju na našu teritoriju, NATO je potpuno izvan toga”, rekao je Erdogan, te dodao:

“Također, danas u našoj operaciji na Al-Bab, nemamo ni najmanju podršku, kako od zemalja, navodnih saveznika, koje imaju svoje snage u regiji, tako ni od NATO-a. Posebno koalicija, koja je formirana s ciljem borbe protiv ISIS-a, danas ne pruža podršku akciji “Štit Eufrata” koja upravo treba da slomi kičmu terorističke organizacije ISIS”.

U vezi sa pomoći koju Zapadne zemlje šalju terorističkim organizacijama, Erdogan je poručio:

“Ako vi pomažete terorističke organizacije u oružju, a onda ustanete i kažete ‘nismo mi poslali oružje, nego municiji’, izvinite ali mi u to nećemo povjerovati”.

(AA)