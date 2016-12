Ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlut Cavusoglu izjavio je kako koalicija unutar koje se nalaze Sjedinjene Američke Države već neko vrijeme ne pruža podršku iz zraka akciji “Štit Eufrata”, te kako je SAD do sada davao oružje YPG-u, prenosi Anadolu Agency (AA).

Mevlut Cavusoglu / Vijesti.ba

Cavusoglu je gostovao na turskoj televiziji ”AHaber”, a tom prilikom osvrnuo se na aktuelna dešavanja u regiji.

Upitan da prokomentariše i jučerašnje saopćenje iz ambasede Sjedinjenih Američkih Država o tome kako ova zemlja nije pružala podršku oružjem YPG-u, Cavusoglu je rekao da “koalicija unutar koje se nalazi i SAD, već neko vrijeme ne pruža podršku iz zraka u akciji ‘Štit Eufrata’”.

"SAD daje oružje YPG-PYD-u. Tačka. Ako oni kažu tako, to je ono što ću ja reći. To je jasno. I oni znaju, a i mi dobro znamo da je SAD davao podršku u oružju YPG-u, posebno namjenjenu za borbu protiv ISIS-a. Mi imamo dokumente o tome, a to znaju i svi u svijetu”, rekao je Cavusoglu.

Naglasio je kako je u tom smislu bitno je da prije svega biti iskren.

“Uredu je ako kažu ‘do danas smo davali oružje, shvatili smo da je to bila greška’, no do danas, SAD je davala oružje YPG-u”, kazao je Cavusoglu.

Šef turske diplomatije također, je kazao kako Turska ne dobija značajnu podršku kada je u pitanju borba za Al-Bab, koji je jedno od najznačajnih uporišta ISIS-a.

“Koalcija već neko vrijeme ne pruža podršku. Ovdje YPG vrši pritisak na Amerikance. Govorim otvoreno jer sam to rekao i Johnu Kerryju. Jer, kao što znate, YPG planira od Munbica preći u Afrin i tu osnovati jedan teroristički koridor”, poručio je ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Cavusoglu.

