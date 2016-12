Porodica Sira Winstona Churchilla je molila lidera da ne pređe na Islam, otkriveno je u pismu koje je tek nedavno "procurilo" u javnost.

Foto: 24sata.info

Premijer, koji je vodio Veliku Britaniju do pobjede u Drugom svjetskom ratu, je bio toliko opčinjen Islamom i orijentalnom kulturom, da mu je njegova porodica pisala i pokušavala ga nagovoriti da ne postane musliman.



U pismu koje je datirano na august 1907. godine, u to vrijeme buduća žena njegovog brata je pisala:



- Molim te nemoj preći na Islam. Primjetila sam tvoju tendenciju ka orijentalizaciji, a znam da se prelazak na tu religiju može izvršiti vrlo brzo. Molim te odupri se tome.



Pismo je otkrio historičar sa Univerziteta u Cambridgeu, Warren Dockter, a napisala ga je Lady Gwendoline Bertie koja se na koncu i udala za Churchillovog brata Jacka.



- Churchill nikada nije ozbiljno razmatrao prelazak na Islam. On je ustvario bio ateista, ali je bio fasciniran islamskom kulturom koja je bila uobičajena među Viktorijancima.



Imao je imao priliku da posmatra islamsku kulturu kada je služio kao oficir u britanskoj armiji u Sudanu. Povremeno se čak i oblačio u arapskom stilu. U pismu koje napisao 1907. i poslao Lady Lytton, Churchill je obrazložio da je htio da postane paša, iako je ta titula dodjeljivana visokim vojnim i civilnim dostojanstvenicima u političkom sistemu Osmanskog carstva, koja se stavljala iza vlastitog imena.



Tokom 1940. godine Churchill je vodio borbe protiv nacističke Njemačke i tada je podržao izgradnju londonske centralne džamije u Regents Parku. Izdvojio je za to doba ogromnih 100.000 funti nadajući se da će dobiti podršku muslimanskih zemalja u ratu.



Nakon izgradnje je u Donjem domu Britanskog parlamenta rekao da su "mnoge prijateljske muslimanske zemlje izrazile zahvalnost zbog ovog poklona".



Ipak, Churchill je naglašavao da su zakoni u orijentalnim zemljama suviše rigorozni te da je žena u podređenom položaju, što i ne čudi kada znamo da je Velika Britanija prva u svijetu uvela potpunu ravnopravnost muškaraca i žena.

(Avaz)