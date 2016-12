Državni sekretar SAD John Kerry pozvao je danas u svom oproštajnom govoru u State Departmentu na stvaranje bezbjedne i priznate granice između Izraela i Palestine duž linija 1967. godine, uz dogovor o mogućoj razmjeni teritorija.

John Kerry / 24sata.info

"Izrael će se vratiti na granice koje je okupirao od 1967. Granice moraju biti bezbjedne i Palestina mora biti održiva i povezana", rekao je Kerry, kako su prenijele svjetske agencije.



On je takođe pozvao na ispunjene Rezolucije 181 Generalne skuštine UN koja poziva na dvije države za dva naroda: jevrejsku i arapsku s punim i jednakim pravima za sve građane.



On je istakao potrebu da se obezbijedi pravedno rješenje za palestinske izbjeglice, uključujući kompenzacije. Kerry je takođe govorio o potrebi da se dogovorom postigne rješenje o Jeruzalemu kao međunarodno priznatom glavnom gradu dvije države.



Izraelska vojska je okupirala Zapadnu obalu s istočnim Jeruzalemom i pojas Gaze u šestodnevnom ratu 1967. godine. Istočni Jeruzalem je kasnije anektiran što međunarodna zajednica nikada nije priznala.



"Rješenje će morati da odgovori potrebama ne samo strana, već trima monoteističkim religijima. Mirovni sporazum mora donijeti potpuno okončanje okupacije, obezbijediti da Izrael može da se brani i da Palestina takođe može da zaštiti svoj narod", rekao je Kerry.



On je u svom dugom govoru rekao da je odbrana fundamentalno pitanje za Izrael, a potpuno okončanje okupacije je fundamentalno za Palestince i da je uravnoteženje tih zahtjeva jedno od najvećih izazova za SAD, ali da SAD mogu i najviše da pomognu.

(Beta)