Venecuelanska ekonomska kriza gurnula je Kubu u recesiju u 2016. godini, prvi put tokom više godina, izjavio je kubanski predsjednik Raul Castro.

Arhiv / 24sata.info

Bruto domaći proizvod (BDP) Kube je pao za 0,9 odsto u odnosu na prošlogodišnji rast od 4,4 procenta, rekao je Castro u nacionalnom parlamentu jučer, prenosi agencija France press.



Venecuela, najbliži saveznik i ekonomski partner Kube, prolazi kroz tešku ekonomsku krizu usljed niskih cijena nafte, glavnog izvoznog proizvoda zemlje.



Caracas je zbog toga smanjio isporuke nafte Kubi ove godine za 40 posto.



"Limitirane isporuke nafte i finansijske nedaće su se pogoršale u drugoj polovini godine, što je dovelo do smanjenja BDP-a za 0,9 odsto", rekao je Castro.



To je prvi put od 1995. godine da je vlada ove jednopartijske komunističke zemlje izvestila o negativnom rastu, navodi francuska agencija.



Početkom 1990-ih, nakon raspada bivšeg sovjetskog bloka, kubanska ekonomija je posledično pala za 15 procenata za godinu dana.



Castro je rekao da su, uprkos teškim ekonomskim vremenima, socijalne usluge i dalje besplatne i da on predviđa rast od oko dva odsto u 2017.



Venecuela se nalazi u recesiji već treću godinu zaredom i ima najveću inflaciju na svijetu, za koju Međunarodni monetarni fond prognozira da mogla da dostigne ove godine 475 posto, prenosi France press.





(24sata.info)