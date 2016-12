Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas izjavio je u utorak da će predstojeća bliskoistočna mirovna konferencija u Francuskoj odrediti vremenski rok za okončanje širenja jevrejskih naselja, dok Izrael istovremeno izlaže planove za hiljade novih kuća u dijelovima Jerusalema na koje polažu pravo Palestinci, uprkos nedavnoj rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a koja osuđuje gradnju naselja na okupiranim teritorijama.

Mahmoud Abbas

Ta dešavanja uslijedila su samo nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Države prekinule s ranijom praksom i omogućile su Vijeću sigurnosti da osudi širenje izraelskih naselja na Zapadnoj obali i u istočnom Jerusalemu kao "flagrantno kršenje" međunarodnog prava.



Abbasovi današnji komentari predstavljaju njegovu prvu javnu reakciju od glasanja u UN-u.



- Ta odluka polaže temelje za svake buduće ozbiljne pregovore i otvara put za međunarodnu mirovnu konferenciju koja će biti održana u Parizu narednog mjeseca, i nadamo se da će ta konferencija stvoriti mehanizam i vremenski okvir za okončanje okupacije. Rezolucija dokazuje da svijet odbacuje širenje naselja, jer su nelegalna, na okupiranoj teritoriji uključujući i istočni Jerusalem - izjavio je Abbas na sastanku svog pokreta Fatah.



Očekuje se da 15. januara, nekoliko dana prije nego što predsjednik Obama napusti dužnost, Francuska bude domaćin bliskoistočne konferencije na kojoj bi deseci zemalja mogli podržati međunarodni okvir za mir između Izraela i Palestinaca. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odlučno se protivi svakoj takvoj akciji, tvrdeći da to podriva pregovarački proces.



Netanyahu je u više navrata pozivao Abbasa na direktne razgovore bez preduslova. Abbas je to odbijao dok Izrael prvo ne prekine s gradnjom naselja.



Palestinci tvrde da polažu pravo na Zapadnu obalu, skupa s istočnim Jerusalemom, mjestom brojnih lokacija svetih za Jevreje, muslimane i hrišćane, u okviru njihove buduće države. Izrael tvrdi da se pitanje naselja, skupa s ostalim ključnim pitanjima kao što je sigurnost, treba dogovoriti u mirovnim pregovorima.



Uprkos rezoluciji UN-a koja osuđuje gradnju naselja, gradske vlasti Jerusalema pripremaju se da odobre gradnju hiljada novih stambenih jedinica u istočnom sektoru grada u ovoj sedmici.



Dnevne novine Israel Hayom, bliske Netanyahuu, navode da se komisija za gradnju u Jerusalemu sastaje u srijedu kako bi raspravljala o odobrenju nove gradnje u tom dijelu grada, prenosi Associated Press.







