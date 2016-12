Roman Valutov je preživio današnju tragediju u kojoj su poginuli svi njegovi drugovi iz čuvenog ruskog armijskog ansambla.

Foto: Agencije

On je, naime proglašen mrtvim, kao i preostalih 92 ljudi koji su bili u avionu, ali se ubrzo ispostavilo da je živ!



Naime, Vatutov nije mogao da se ukrca u avion jer mu je istekao pasoš!



- Bio sam u imigracionom, a djevojka koja tamo radi mi je rekla: "Vi se šalite? Vaš pasoš je istekao još u julu!" Iznervirao sam se i otišao kući - rekao je Valutov i dodao:



- Stigao sam kući u 3.30 ujutro i počeli su da me zovu ljudi, pitali su me da li sam živ. Pogledao sam na internetu i vidio svoje ime na spisku poginulih. Plakao sam. Moji prijatelji, rodbina... svi smo u šoku.



(SB)