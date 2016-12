Ragad Husein, najstarija kćerka bivšeg iračkog predsjednika Sadama Huseina, okrivila je SAD za haos u u Iraku, ali je izrazila nadu da će novoizabrani američki predsjednik Donald Trump voditi drugačiju politiku od svojih prethodnika, jer ima "visok nivo političke senzibiliteta".

"Ono što je očigledno, to je da on ima visok nivo političke senzibiliteta, koja je znatno drugačija od one kod njegovih prethodnika. On je ukazao na greške drugih, naročito kada je u pitanju Irak, što znači da je veoma svjestan grešaka počinjenih u Iraku i onoga što se desilo mom ocu", rekla je Ragad Husein za CNN.

Trump je, tokom predizborne kampanje, rekao da se protivi ratu u Iraku, ali je javno podržao invaziju u intervjuima datim prije i poslije rata. Iako je govorio da je Sadam Husein bio "loš momak", on je hvalio njegova "efikasna ubistva" terorista, podsjeća američki medij.

U prvom intervjuu od smrti svog oca prije 10 godina, Ragad kaže da nikada nije vidjela snimak njegovog ubistva i da "odbija da ga pogleda".

"Detalji njegove smrti su ružni i bolni, ali to je časna smrt", ocijenila je u telefonskom razgovoru za CNN iz Amana, gdje je našla utočište poslije iračke invazije 2003. godine.

Sadama Husein, koji je vladao Irakom od 1979. godine do trenutka kada je svrgnut i kada ga je zarobila koalicija predvođena SAD 2003. godine, obješen je u decembru 2006. godine.

Ubrzo nakom njegove smrti, tadašnji američki predsjednik Džordž V. Buš, koji je izdao naređenje o invaziji Iraka, rekao je da je pogubljenje iračkog lidera "ne bi bilo moguće bez odlučnosti iračkog naroda da razviju društvo, u kojem će vladati vladavina zakona".

Međutim, era "sektaštva i naselja" nastavila se u narednih deset godina u Iraku.

Na optužbe iračke vlade da podržava, sada nezakonitu, stranku svog oca - Arapsku socijalističku partiju Baas, čija se ideologija zasniva na arapskom nacionalizmu i arapskom socijalizmu, kćerka bivšeg iračkog lidera kaže da se ne bavi politikom i da ne podržava nijednu grupu ili partiju na terenu.

Oštro negira i optužbe Bagdada da podržava Islamsku državu i da navija da njeni pripadnici zadrže Mosul.

"Naravno da nemam nikakve veze s tom grupom, ili bilo kakvim ekstremističkom grupama.

Ideologija naše porodice nema nikakve sličnosti sa ekstremističkim grupama. Dokaz je to što su te grupe postale moćne u Iraku nakon što smo napustili zemlju i nakon što se naša vladavina u njoj završila", rekla je Ragad Husein.

Svog oca pohvalila je zbog stabilnosti koju je, kako kaže, donio Iraku. Islamska država i druge grupe, tvrdi ona, ne bi mogle da uđu u Irak da je on živ. Svog oca opisuje kao "heroja, hrabru osobu, nacionalistu i simbola miliona ljudi".

"Bio je borac i znao je da njegov kraj neće biti lak", rekla je Ragad. Većina onoga što mediji kažu o njenom ocu, tvrdi, izmišljeno je.

"Da, bilo je brutalnosti, ponekad mnogo, a ja ne mogu da podržim brutalnost, ali je Irak zemlja kojom je teško vladati i tek sada ljudi to shvataju", poručila je Ragad Husein.

