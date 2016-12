Teroristi "Islamske države" objavili su video-snimak na kojem se vidi kako džihadisti spaljuju žive dvojicu turskih vojnika u provinciji Alep u Siriji.

Džihadisti su rekli da je to osveta zbog učešća Ankare u "ratu protiv muslimana". Na snimku od 13. minuta vide se vojnici u lancima u kavezu.



Teroristi ih zatim tjeraju da četveronoške, nazivajući ih psima, dopuze do mjesta egzekucije, javlja "Raša tudej".



Na snimku se čuju glasovi dvojice vojnika koji se predstavljaju kao pripadnici obavještajne organizacije turske žandarmerije, dok su pred kamerom obojica apelovali na Turke da prekinu da se bore protiv muslimana.



Na snimku se vide kako vojnici gore do smrti. Sam video-snimak je urađen po visokim standardima produkcije, sniman iz više uglova, sa brzim kamerama visoke definicije, dok se u pozadini čuju religijske pjesme.



Novinska agencija Amak, koja je povezana sa Islamskom državom, prošlog mjeseca je objavila da su džihadisti oteli dvojicu turskih vojnika. Istovremeno, turska vojska je saopštila da je izgubila kontakt sa dvojicom svojih ljudi, pišu Agencije.



