Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije poručio je da litije u crnogorskim gradovima nisu politički skupovi i da takve ocjene crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića nisu tačne.

Mitropolit Amfilohije / 24sata.info

"Ako on ovo naziva poličkim skupom, onda on ne zna, a nije čudo da ne zna, jer nije ni kršten", kazao je Amfilohije novinarima u Podgorici.



Mitropolit je rekao da neće prihvatiti pregovore o primjeni Zakona o slobodi vjeroispovijesti, jer je taj akt, kako je naveo, stid i sram Crne Gore.



Na pitanje da li to znači da prihvata pregovore jedino ako se Zakon povuče, Amfilohije je potvrdno odgovorio.



"Apsolutno. Kako da razgovaramo o jednoj laži, o nepravdi, koja je stid i sram Crne Gore. Najsramnije nešto što se u Crnoj Gori dogodilo to je taj zakon. Mi ne možemo da razgovaramo o tome. To je i njemu rečeno. Ako hoće, on može protiv naroda", naglasio je Amfilohije.



On je istakao da o bezakonju i otimanju svetinja nema razgovora i da vlast može da izvrši nasilje.



"Očigledno da ovaj narod nasilje ne prihvata i ne priziva. Političari neka vode svoju politiku, ovo je božiji skup", rekao je Amfilohije i dodao da narod poziva na razum, ljubav i razumijevanje.



Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović poručio je da neće povući Zakon o slobodi vjeroispovijesti, a masovne proteste zbog njegovog donošenja, rekao je da vidi kao političke, "obučene" u crkveno ruho.



(SRNA)