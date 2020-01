Crveno upozorenje zbog jakih udara vjetra izdato je za područje Velebitskog kanala, saopćeno je iz Državnog meteorološkog zavoda Hrvatske (DHMZ).

Foto: Pixsell

Na području Velebitskog kanala očekuje se vrlo jaka, mjestimice i olujna bura, a najjači udari vjetra 35-70 čvorova (65-130 kilometara na sat).



"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja", savjetovali su iz DHMZ-a.



Narandžasto upozorenje zbog jakih udara vjetra izdato je za područja riječke regije te Kvarnera, a žuto za kninsku i splitsku regiju, zapadnu obalu Istre, sjeverne, srednje i južne Dalmacije.



Žuto upozorenje zbog padavina i poledice izdato je za područja osječke, zagrebačke, karlovačke i gospićke regije.



U unutrašnjosti se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa snijegom i susnježicom. U nizinama središnjih krajeva je poslijepodne moguća i slaba kiša. Na Jadranu djelomično razvedravanje, a na južnom dijelu još prijepodne mjestimice oblačnije uz mogućnost za malo kiše. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita mjestimice i olujna. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti između minus jedan i četiri, duž obale i na otocima od osam do 13 stepeni.



Početkom naredne sedmice vrijeme će biti umjereno do pretežno oblačno, a potom sunčanije. Na kopnu u jutarnjim satima može biti magle, sumaglice i niskih oblaka. Vjetar slab do umjeren većinom sjeveroistočni, a od utorka će uz jugozapadnjak biti i malo toplije. Na Jadranu će bura početkom sedmice biti još jaka i olujna, u utorak će oslabiti, potom ponegdje tek umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura bez veće promjene, jutra u unutrašnjosti postupno hladnija, a dani topliji.





(AA)