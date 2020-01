Crna Gora neće povući Zakon o slobodi vjeroispovijesti, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Milo Đukanović

"Da smo smatrali da taj Zakon treba da bude povučen, sigurno ga ne bismo donosili. Sve argumente koje smo čuli protiv tog Zakona, čuli smo u prethodne četiri godine", izjavio je Đukanović za Tanjug.



Masovne proteste zbog donošenje ovog Zakona, Đukanović je rekao da vidi kao političke, "obučene" u crkveno ruho, sa naglašenim prosrpskim predznakom, te smatra da oni ne mogu ugroziti vlast, niti politiku koju vodi.



On je sve to nazvao "važnim periodom emancipacije Crne Gore", te ocijenio kako "treba stvoriti sve institucionalne pretpostavke za dalji državni i duhovni razvoj crnogorskog društva, pa i obnovu autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve".



On smatra da je "na sceni mnogo manipulacija", a da je osnovna da ovaj zakon legitimiše namjeru države da otme imovinu SPC u Crnoj Gori, što je nazvao "brutalnom izmišljotinom" i "zamjenom teza".



On je rekao da Zakon neće ugroziti vjerske slobode srpskog naroda u Crnoj Gori, niti će im uskratiti pravo da koriste crkve i manastire, koje je i do sada koristila SPC.



On je naveo da je "imovina SPC zapravo imovina države Crne Gore", a da je uzurpirana u periodu od 1986. do 2000, o čemu, tvrdi, svjedoče "neupitne istorijske činjenice".



Na pitanje na koju vrstu dijaloga Vlada Crne Gore poziva Srpske pravoslavne crkve ako nema povlačenja zakona koji je izazvao proteste vjernika i građana srpske nacionalnosti, Đukanović je rekao da je to poziv na razgovor kako primijeniti doneseni zakon.



Đukanović je rekao i da "Beograd nije uzdrmao Crnu Goru" niti je od crnogorskih zvaničnika bilo uvredljivih tonova i neprijateljskih poruka.



Na pitanje da li namjerava da posjeti Srbiju, s obzirom na to da mu je takav poziv javno uputio Aleksandar Vučić, Đukanović je odgovorio da zna da ima otvoren poziv, kao i isti takav otvoren poziv ima i Vučić.



"Prema mom sjećanju, predsjednik Crne Gore je posljednji bio u zvaničnoj posjeti Srbiji, što znači da bi sada trebalo da predsjednik Srbije posjeti Crnu Goru", podsjetio je Đukanović.





