U bolnici na Jordanovcu, u Zagrebu, stručnjaci među prvima u svijetu validiraju poseban sistem - softver za očitavanje CT-a pluća koji će radiolozima uštedjeti hiljade sati rada.

Foto: Pixsell

Ono na čemu se trenutačno radi u Klinici za plućne bolesti Jordanovac jest naučno tehnološki rariret u svjetskim razmjerima – softverski automatizirano očitanje nalaza, prenosi Hina.



Slikovito rečeno, to znači da se na Jordanovcu, zahvaljujući softveru, kompjutorskom programu, nalaz CT-a pluća “izbaci” iz uređaja.



Riječ je o umjetnoj inteligenciji koja neprocjenjivo štedi vrijeme radiologa te ubrzava cijeli proces do dobivanja tačne dijagnoze.



Treba naglasiti i da je taj program na Jordanovcu na validaciji, da se struka s njim upoznaje i procjenjuje njegov rad te da je to početak uvođenja umjetne inteligencije u radiologiju ne samo u Hrvatskoj nego i generalno.



Takav program ne provodi se u praksi trenutačno ni u jednoj bolnici u svijetu, a samo se pojedine upoznaju s njim, a među njima i spomenuta bolnica.



