Poglavar Crnogorske pravoslavne crkve, mitropolit Mihailo rekao je gostujući na Face TV da su Srbi u Crnoj Gori počinili genocid veći nego u Srebrenici.

Foto: 24sata.info

- Godine 1948. bio je jedan posto Srba, 1991. 6-7 posto, a sada 30 posto. Srpska pravoslavna crkva je mitom i korupcijom, tj. simonijom kupila samostalnost. SPC je najgora, mrze islam, za njih je to pasija i lažna vjera. Srpski popovi su u Vatikanu trčali za Papom da ga poljube u ruku - rekao je Mihailo.



Dodao je da aktuelni sukob u Crnoj Gori nije samo pitanje imovine.



- Odnosi će biti zategnutiji. Srbi hoće da se anulira referendum i Crnu Goru da pripoje Srbiji, pa da imaju izlaz na more. Kad bi Srbija vratila sve što je uzela od Crne Gore, ništa im ne bi ostalo - kazao je mitropolit Mihailo te dodao kako neće dozvoliti da ono što je crnogorsko bude dio Srbije.



- Đukanović je mudar političar, čekao je ovaj moment kao što je čekao referendum o samostalnosti - istakao je poglavar CPC-a.



Oštro je kritizirao srbijanske političare i vjerske lidere. Među ostalima i šefa srbijanske diplomatije Ivicu Dačića.



- Dačić je rekao da treba oduzimati državljanstvo Crnogorcima, a to rade vrlo mali političari. On je mali Slobo, nije svako Ture za vezira. Srbi su priznali Kosovo i potpisali NATO pakt - rekao je mitropolit Mihailo.



Kada je riječ o odnosima s BiH i muslimanima uopće, mitropolit Mihailo nema dilema.



- Turci su znali cijeniti crnogorsko junaštvo, a i mi njihovo. A kod Srba su i Isus i Bogorodica Srbi, još samo da i poslanika Muhammeda prisvoje. Otac nacije Dobrica Ćosić potvrđuje da su Srbi sve lažima dobili. Svi vjerujemo u jednog Boga, Allaha. RS država u državi ne može biti, BiH se mora ujediniti. Ljudi će se u BiH ponovo voljeti - rekao je mitropolit.







(24sata.info)