Crnogorska Vlada saopštila je danas da se ova institucija bira u parlamentu voljom predstavnika naroda izabranih na demokratskim izborima, a ne na litijama.

Reagujući na izjavu mitropolita Amfilohija u Tivtu da Vladu treba srušiti ako ne povuče Zakon o slobodi vjeroispovijesti, iz Vlade Crne Gore poručuju da se nijedna vlada nije birala, niti će biti rušena na litijama.



"Ustavom je to zabranjeno, a djelovanje crkve odvojeno od države, pa će i Vlada i svi državni organi odlučno stajati na poziciji odbrane Ustava i zakona, i na njima zasnovanog poretka", dodaje se u saopštenju.



Mitropolit Amfilohije sinoć je na molebanu u Tivtu rekao da je od crnogorske Vlade i Skupštine traženo da se ne "čini bezakonje - gonjenje Crkve i otimanje hramova koje se pretvara u zakon, jer je to zasnivanje Crne Gore na duhu bogoubistva i bratoubistva".



Vladika je kazao da "ni bezbožnici poslije Drugog svjetskog rata nisu usudili da to čine, čime se unižavaju svi koji vjeruju".



"Vidi se ovih dana da je ogromna većina naroda protiv tog bezakonja. Narod poziva ovu vlast, koja kaže da je narodna, da se ukloni ovaj anticrkveni i antinarodni zakon. Ako posluša narod - potvrdiće da je narodna vlast. Ako insistira na bezakonju - ja, kao mitropolit kažem: Dolje bezakona vlada! Ako je narodna - neka to potvrdi! U suprotnom - neka se skine sa narodne grbače", poručio je vladika Amfilohije.



Crnogorski Zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji je usvojen 27. decembra, predviđa da država postaje vlasnik svih vjerskih objekata izgrađenih do decembra 1918. godine ukoliko se ne utvrdi da je neka od vjerskih zajednica stvarni vlasnik.



Usvajanje tog zakona naišlo je na otpor vjernika SPC-a u Crnoj Gori zbog čega su organizovani masovni protesti širom zemlje, kao i u pojedinim gradovima u Bosni i Hercegovini i Srbiji.





