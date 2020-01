Ante i Stanislav Zavadlav, otac i brat trostrukog splitskog ubojice Filipa Zavadlava, sucu istrage Mlađanu Prvanu u petak ujutro zbog stresa nisu dali izjavu o okolnostima nezapamćenog zločina koji se u subotu popodne dogodilo u središtu Splita, u Varošu.

Sucu su rekli da su pod stresom jer je Stanislav jučer poslijepodne fizički napadnut gradskom kvartu Kila te su se obvezali da će se kada budu za to spremni, idućeg tjedna, javiti državnom odvjetniku koji vodi istragu.



Rekli su da neće koristiti blagodat ne svjedočenja već da žele svjedočiti, ali to danas nisu bili u stanju, kazao je glasnogovornik splitskog suda sudac Damir Romac novinarima okupljenim pred sudom, javlja Hina.



"Otac i brat osumnjičenika nisu bili očevici događaja, ali vjerojatno imaju neka saznanja o događaju", dodao je Romac.



Objasnio je kako istragu vodi državni odvjetnik, ali da svjedoke koji su rodbina i imaju zakonsko pravo ne svjedočiti ispituje sudac istrage.



Saslušanje kod suca istrage započelo je u 9 sati. Oko i ispred zgrade suda bilo je nekoliko policajaca koji su osiguravali zgradu. Na sud je prvo stigao otac Ante koji je bio u pratnji policajca u civilu, a s petnaestak minuta zakašnjenja iz drugog pravca i sin, odnosno mlađi Filipov brat Stanislav.



Dao je i kratku izjavu u kojoj je govoreći o jučerašnjim okolnostima događaja kada je napadnut na Kili rekao "da mu je za to najlakše".



"Momci koji su to napravili ja ih poznajem. Neću govoriti koji su. Meni je još teža stvar što su tri života mlada izgubljena", poručio je Stanislav.



Filip Zavadlav (25) koji je u subotu počinio trostruko ubojstvo u središtu Splita pod jakom policijskom pratnjom u ponedjeljak navečer dovezen u Zagreb gdje je smješten na psihijatrijski odjel Bolnice za osobe lišene slobode (BOLS). Očekuje se njegovo psihijatrijsko vještačenje koje će utvrditi njegovu raspravnu sposobnost.



