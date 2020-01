Navršavaju se dvije godine od ubistva predsjednika Građanske inicijative "Sloboda, demokratija, pravda" Olivera Ivanovića.

Foto: Arhiv - 24sata.info

Pomen povodom godišnjice ubistva Ivanovića, biće održan ujutru u kripti Hrama Svetog Save u Beogradu, najavila je njegova supruga Milena Ivanović.

- Oliver je volio da odlazi u hram sa sinom Bogdanom. To je bio ritual kada smo zajedno boravili u Beogradu. Tako da ću i ove godine to da uradim sa Bogdanom - rekla je Milena Ivanović, supruga i dodala da će to postati tradicija - da se svake godine sa prijateljima okuplja u hramu.

Dvogodišnji pomen Ivanoviću biće održan i u Kosovskoj Mitrovici u 10.00 časova na mjestu njegovog ubistva, ispred prostorija ove stranke. Iz SDP-a navode da će položiti cvijeće i prislužiti svijeće na mjestu ubistva.

Potpredsjednica SDP-a Ksenija Božović podsjetila je da je 2. decembra prošle godine podignuta optužnica protiv šest lica osumnjičenih za umiješanost za ubistvo Ivanovića, ali da je izvjesno da je istraga vođena u krivom pravcu.

Ivanović je ubijen 16. januara 2017. godine, u 8.15 sati.

Izvršioci i nalogodavci ovog ubistva još nisu otkriveni.

( RTRS)